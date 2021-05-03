Yeşim Salkım'dan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a tepki!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bugün yaptığı açıklamalara ilişkin katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Çok bulaşıcı bir mutant virüs Türkiye'de yayılmış durumda, yenileri de geliyor" dedi.

Mehmet Ceyhan, programda yaptığı açıklamada "29 Nisan'da başlayan kısıtlamalara bağlı vaka düşüşü beklemiyoruz. Vaka sayılarındaki değişimi ona bağlamak yanlış" ifadesini kullandı. 'Tam kapanma'nın vakalar üzerindeki etkisinin bir hafta ila 10 gün içerisinde görüleceğini belirten Mehmet Ceyhan, "Bu azalmaları ve artmaları her zaman bir önleme ya da aşıya bağlamak doğru değil" dedi.

UNUTULMAMASI GEREKEN GRUP 18 YAŞ ALTI

Aşı çalışmalarına ilişkin konuşan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Unutulmaması gereken grup 18 yaş altı" dedi.

Mehmet Ceyhan, üç firmanın 18 yaş altının aşılanmasıyla ilgili olarak yoğun çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Türkiye'nin bu üç firmadan BioNTech/Pfizer ile ilişkisi olduğunu söyleyen Ceyhan, Moderna ve Johnson & Johnson'la Türkiye'nin bir ilişkisi olmadığını hatırlatıp, Sağlık Bakanlığı'na şu çağrıda bulundu:

"Bizim şimdiden çocuklar için olan aşıyı satın alıp stoklayacak mıyız, yoksa anlaşmalar mı imzalayacağız; garanti altına almamız lazım. Öbür türlü çocuklara aşılama yapamayacağız. Çocukların yurt dışına giriş ve çıkışında sorunlar olur. Ve bu pandemiyi toplumda bitirmemiz zorlaşır."

YEŞİM SALKIM AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın açıklamalarını dinleyen ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, Twitter hesabında paylaştığı video ile tepki gösterdi.

Salkım açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dün de sayfamda başladım, bugün de paylaşacağım. Sayın Mehmet Ceyhan beyefendi. Ben izin vermediğim sürece benim bedenime siz dokunamazsınız. Hastaneye bile yattığımızda bizden izinli kağıt isteniyor. 'Şunu yapabilir miyiz, bunu yapabilir miyiz?' diye. Ben kabul etmezsem bunu yapamazsınız. Bu birincisi. İkincisi de çocuklara bulaşmışsınız. Ben çocuğumu dünyaya getirirken rahmimde bilmem kaç gramlık tümörle hamile kaldım ve ölümü göze alıp dünyaya getirdim. Kızım şu an 10 yaşında. Siz benim çocuğuma el süremezsiniz. Kim olursanız olun. Feriştahınız gelse benim çocuğumu aşılayamaz. Siz bize bu aşıların nasıl yapıldığı, onaylandığını anlatabiliyor musunuz? Ben çocuğuma bu aşıyı yaptırmam. Size dava açarım, bu kadar net. Artık biraz az konuşun. Bence çok şöhret meraklısısınız siz. Çünkü televizyonlardan inmiyorsunuz. Hangi ara doktorluk yapıyorsunuz siz ben merak ediyorum. İşinizi yapın bence."