Yeşim Salkım'ın acı günü: Babasını kaybetti!

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım, 27 Ağustos tarihinde Twitter hesabı üzerinden babası Dursun Salkım'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını, ciğerlerinde tutulma olduğunu duyurmuştu. Babasının eski toprak olduğunu ve bu süreci atlatacağına inandığını belirten tweetinde takipçilerinden dua isteyen Yeşim Salkım, acı haberi bugün duyurdu.

BABASI DURSUN SALKIM'I KAYBETTİ!

Salkım, bugün babasıyla beraber çekilen bir çocukluk fotoğrafını yayınlayarak babası Dursun Salkım'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Salkım'ın hüzün dolu paylaşımı altına ünlü dostlarından baş sağlığı dilekleri geldi.