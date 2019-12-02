Yeşim’den annelere eğitim

Potansiyel Üstün Yetenekliler Derneği (PÜYED) Yönetim Kurulu Başkanı Cansu Aldemir, Panayır Şükrü Şankaya ve Davutkadı Eşref Evcil İlkokulu ile TEGV Bursa biriminde eğitim gören öğrencilerin anneleriyle bir araya geldi.

Yeşim Tekstil'in Kadın ve Çocuk Kulübü ve Uludağ Soroptimist Kulübü iş birliğiyle kadınların eğitim, sağlık, hukuk, kişisel gelişim konularında farkındalığını arttırmak maksadıyla hayata geçirilen "Kelebeğin Dünyası" projesi söyleşileri etki alanını genişleterek devam ediyor. Söyleşiler kapsamında geliştirilen özel bir programla üstün zekâlı çocukların potansiyellerini kullanmayı öğrenmeleri ve performanslarını arttırmaları maksadıyla çalışmalar yürüten Potansiyel Üstün Yetenekliler Derneği (PÜYED) ile ortak bir çalışmaya imza atıldı. Çalışma kapsamında PÜYED Yönetim Kurulu Başkanı Cansu Aldemir; Panayır Şükrü Şankaya ve Davutkadı Eşref Evcil İlkokulu ile TEGV Bursa biriminde eğitim gören öğrencilerin anneleriyle bir araya geldi.

18 Ekim 2019'da Panayır Şükrü Şankaya İlkokulu'nda gerçekleştirilen söyleşi programına katılan Cansu Aldemir, "Öğrencilerimizin yetenek potansiyelini keşfediyoruz" isimli bir sunum yaptı. Aldemir sunumunda öğrencilerin farklı ve sıra dışı olduğunun nasıl keşfedilebileceği ve bu farkı öğrencilerin hayatında artı bir değere nasıl dönüştürülebileceğiyle ilgili annelere ve öğretmenlere iki ayrı oturumda bilgi verdi.

Aldemir, "Çocuğumuzun yetenek potansiyelini keşfediyoruz" başlıklı sunumuyla 26 Kasım 2019'da da Davutkadı Eşref Evcil İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilerin anneleriyle bir araya gelirken, 30 Kasım 2019'da da TEGV Bursa öğrenim binasında eğitim alan çocukların annelerine sunum yaptı. Aldemir, aynı başlıklı sunumuyla 13 Aralık'ta Bizim Eşit Dünyamız projesi çerçevesinde Yeşim Tekstil'deki anne ve babalarla da bir ara gelecek.

Kaynak: İHA