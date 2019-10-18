Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün yetenek taraması tüm hızıyla sürüyor.

Sportif Yenerek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesinin ikinci süreç çalışmaları Yeşilhisar Spor salonunda gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı sportif uzmanlar ve antrenörler nezaretinde yapılan yetenek taramasına öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Kaynak: İHA