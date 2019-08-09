Yetim Koordinasyon Merkezi yaz okulu sona erdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hazreti Amine Yetim Koordinasyon Merkezi 2019 Yaz Okulu, düzenlenen etkinlikle sona erdi. Etkinlikte yaz okuluna katılan çocukların performansı ayakta alkışlandı.

Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Hazreti Amine Yetim Koordinasyon Merkezi ve Nizip Şubesi'nde yetim çocukların 3 aylık yaz tatilini verimli geçirebilmesi amacıyla açılan yaz kursları tamamlandı. 105 yetim çocuğun yaklaşık 2 saat süren etkinlikte; Kur'an-ı Kerim, gitar, şiir ve halk oyunlarını içeren gösterisi parmak ısırttı, hem ailesine hem de katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

"Bugün bin 300 aileye, 3 bin 600 çocuğumuza ulaştık"

Büyükşehir Belediyesi Ömer Ersoy Kültür Merkezi'nde organize edilen etkinlikte konuşan Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Abdullah Aksoy, Peygamber efendimizin doğmadan önce yetim kaldığını hatırlatarak, "'Yetim gülerse Dünya güler" sözüne göre hareket ediyoruz. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman yetimin hakkının korunması konusunda birçok ayet vardır. Yetimin hakkı, anne-baba hakkıyla bir tutuluyor. Yetimler bu ümmetin, bu milletin emanetidirler. Birçok kuruluş ve birimler yetimlere yönelik faaliyet yürütüyorlar. Özellikle merkezimizin adını peygamberimizin annesi Hazreti Amine'nin adını verdik. Çünkü yetim olarak peygamber efendimizin yetiştirdi. Başkanımız Fatma Şahin, bakanlık yaptığı dönemde yetim, öksüz engelli, yaşlı, şehit yakınları ve gazilerle ilgili birçok çalışma yaptı. Belediye başkanı olduktan sonra da "Yerel yönetimler olarak ne yapabiliriz?" diyerek birçok çalışma yaptık. 2015 yılında açılan koordinasyon merkeziyle Türkiye'de ilk defa bu amaçla böyle bir merkezi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kurdu. Çok modern, gençlerin zamanını verimli bir şekilde değerlendirebileceği, mesleki eğitimlerin alındığı, spor faaliyetlerinin yapıldığı ve bunu yanında da hocalarımızın eşliğinde kültürel gezilerin düzenlendiği etkinlikler yürütüyoruz. Bugün bin 300 aileye, 3 bin 600 çocuğumuza ulaştık. Biz hem maddi hem de çocuklara manevi yönden yanında oluyoruz. Yarına daha emin adımlarla ilerleyen nesiller için hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Yıldığımız yerde kalkmamız, ümitsizliğe düşmememiz gerekiyor, yanımızda belediyemizin ve devletimizin olduğunu bilmeliyiz. Biz bütün çocuklarımızın okumasını istiyoruz" dedi.

Kur'an-ı Kerim Tilaveti gönüllerdeki pası silen çocuklar, şiir okudu, şarkı seslendirdi, klarnette solo performansı ve oratoryo çalışmaları sergiledi. Yaz okulu boyunca halk oyunları eğitimi alan yetim çocukların sunduğu oyun beğeni topladı.

Etkinliğin sonunda başarılı çocuklara Abdullah Aksoy ve Sosyal İşler Şube Müdürü Mahmut Hezer hediye verdi.

Kaynak: İHA