Yetim ve ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek

Zonguldak Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yetim ve ihtiyaç sahibi bin 500 kişiye yemek dağıtımı devam ediyor.

Zonguldak Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından il genelinde bulunan yetim ve ihtiyaç sahibi bin 500 kişiye yemek dağıtımı devam ediyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemeklerini ulaştıran vakıf yetkileri yoğun kar yapışı sebebiyle yolda öre yapan memurlara ve vatandaşlara sıcak yemek dağıttı.

Kaynak: İHA