İstanbul3 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Yetim ve ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek

Yetim ve ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek

Zonguldak Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yetim ve ihtiyaç sahibi bin 500 kişiye yemek dağıtımı devam ediyor.

Yetim ve ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek

Zonguldak Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yetim ve ihtiyaç sahibi bin 500 kişiye yemek dağıtımı devam ediyor.

Zonguldak Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından il genelinde bulunan yetim ve ihtiyaç sahibi bin 500 kişiye yemek dağıtımı devam ediyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemeklerini ulaştıran vakıf yetkileri yoğun kar yapışı sebebiyle yolda öre yapan memurlara ve vatandaşlara sıcak yemek dağıttı.

Yetim ve ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek

Yetim ve ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.