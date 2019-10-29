Yetişkinler yöresel halk oyunlarını öğreniyor

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde yetişkinler için "Halk oyunları" kursu açıldığı bildirildi.

Yöresel oyunları öğrenmek için gelen taleplere kayıtsız kalmadıklarını belirten Halk Eğitim Merkezi Müdürü Musa Kazak, "İlçemiz 100. Yıl İlkokulu kapalı spor salonunda haftada gün akşamları Halk oyunları kursu vermeye başladık. Amacımız, yöremizde var olan düğün kültüründe vazgeçilmez olan Kütahya halk oyunlarını tüm vatandaşlarımıza öğretmek. Kurs kayıtlarımız devam etmekte. İsteyen her vatandaşımız gelip kursumuza katılabilir" diye konuştu.

Kaynak: İHA