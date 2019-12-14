Yetişkinlere Donguri Yöntemi öğretilecek

Tepebaşı Belediyesi Matematik Evi'nde, eğlenceli ve görsel düşünme becerisini geliştiren donguri yönteminin eğitimleri yetişkinlere de verilecek.

Tepebaşı Belediyesi tarafından hizmete sunulan ve her yaştan insana farklı metotlar ile matematiği sevdirmeyi hedefleyen Matematik Evi'nde eğitimler devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi Matematik Evi'nde bir yıldır ilkokul öğrencilerine uygulanmakta olan eğlenceli ve görsel düşünme becerisini geliştiren Donguri Yöntemi eğitimleri yoğun ilgi görüyor. Daha fazla çocuğun bu yöntemden faydalanmasını sağlamak amacıyla velilere ve öğretmenlere yönelik de eğitimler başlayacak. Resim çizerek matematik öğretmek isteyen okulöncesi ve sınıf öğretmenlerini, ayrıca çocuğuyla birlikte eğlenerek matematik çalışmak isteyen velileri kapsayacak eğitimler, uzman eğitmenler tarafından ayrı gruplar halinde verilecek. Ücretsiz verilecek eğitimler, haftada bir gün 1,5 saat olmak üzere 12 haftada tamamlanacak ve katılım belgesi verilecek.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, kontenjanı sınırlı olan eğitim için başvuruların aralık ayı sonuna kadar Bahçelievler Mahallesi Medeniyet Sokak No: 10/1'de hizmet veren Tepebaşı Belediyesi Matematik Evi'ne yapılabileceğini belirterek, detaylı bilgi almak isteyenlerin de yetkililere ulaşabileceklerini bildirdi.

Kaynak: İHA