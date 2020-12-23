Yetkililerden 12 il için kritik uyarı: Kuvvetli ve yoğun kar yağışı, fırtına, tipi geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, 23 Aralık Çarşamba tarihinde Ağrı çevreleri, Iğdır'ın güney ve batı kesimleri, Van'ın kuzey ve güney kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı beklendiği, Doğu Karadeniz kıyı illerinde ise kuvvetli rüzgar ve sağanak görüleceği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan incelemelerin akabinde, 23 Aralık Çarşamba tarihinde yurt genelinde hakim olacak hava durumu, kamuoyunun bilgisine sunuldu. Bu kapsamda, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleri ile Sinop, Tokat, Erzincan ve Bingöl çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağış alan kıyı kesimler ile Mardin çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Doğu Karadeniz kıyıları, Ağrı, Iğdır ve Van çevreleri ile sabah saatlerinde Batman, Siirt, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı; mevsim normalleri civarında; kuzey ve iç kesimlerde yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle batı ve kuzeybatı; Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
(KAR)
Ağrı çevreleri, Iğdır'ın güney ve batı kesimleri, Van'ın kuzey ve güney kesimleri ile sabah saatlerinde güneydoğu kesimlerin (Batman, Siirt, Bitlis, Şırnak, Hakkari) 1000 metre üzeri rakımlı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
(YAĞMUR)
Doğu Karadeniz kıyı illerinde (Giresun ve Trabzon’un doğusu, Rize ile Artvin çevreleri) görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların kıyılarda yerel kuvvetli yağmur ve sağanak; 400 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, tipi şeklinde kar yağışı, yerel kar peletleri şeklinde yağış, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 4°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 9°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 5°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyı illerinde (Giresun ve Trabzon’un doğusu, Rize ile Artvin çevreleri) kıyılarda yerel kuvvetli yağmur ve sağanak; 400 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 6°C
Çok bulutlu
GÜMÜŞHANE °C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
SAMSUN °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 400 metre üzeri rakımlı kesimleri kar yağışlı. Yağışlar doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Erzincan ve Bingöl çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışlarının Ağrı, Iğdır'ın güney ve batı kesimleri, Van'ın kuzey ve güney kesimleri ile sabah saatlerinde Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don hadisesi tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, -2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KARS °C, -2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı. Yağışlar; kuzey ve güney çevrelerinde yer yer kuvvetli.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, doğu kesimleri çok bulutlu; sabah saatlerinde Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinin yağmurlu; yağış alan yerlerin 1000 metre üzeri rakımlı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADIYAMAN °C, 10°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu; sabah saatlerinde doğusu yağmurlu
GAZİANTEP °C, 10°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 11°C
Parçalı bulutlu