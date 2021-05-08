Yetkililerden korkutan açıklama geldi! Çin'in uzay çalışmaları için gönderdiği roketin nereye düşeceği belli oldu

Uzay İstasyonu kurulumu için Çin tarafından fırlatılan Long March 5B (CZ-5B) isimli roketin CNN'nin ABD ordusuna dayandırdığı haberine göre Türkmenistan'a düşeceği bilgisini verdi. Roketin enkazının henüz tam olarak nereye ve kaçta düşeceği bilinmezken yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı sözcülerinden Mice Howard, roket kalıntılarının 8 Mayıs'ta düşmesini beklediklerini açıklamış ancak parçaların nereye düşeceğinin, gezegene inmesine saatler kala tahmin edilebileceğini söylemişti.

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalarda NASA tarafından gök taşı simülasyonu oluşturulduğu ifade edilmişti. Olası felaket senaryosunda dünyada çarpma ihtimali olan bir gök taşı olduğu varsayılmış ve yapılan hesaplamalarda meteroidin çarpması halinde Türkiye'nin de riskli bölgede bulunduğu açıklanmıştı. Çıkan bu haberlerin ardından Çin'e ait roketin kontrolden çıktığının ve dünyaya düşeceğinin açıklanması panik yarattı. Bu konu hakkında değerlendirmede bulunan Esenoğlu "Gelecekte bir göktaşı dünyaya çarparsa bunun içerisinde Türkiye'de gözüküyor. Bunun da bir simülasyonu yapıldı. Bunlar arkaya arkaya gelince ilginç oldu." dedi.

"SUYA DÜŞME OLASILIĞI DAHA YÜKSEK"

Roketin düşmesine ilişkin açıklamalar yapan Esenoğlu, "Dünyamızın 4'te 3'ü sularla kaplı. "Karaya mı düşer? Okyanusa mı düşer? "Suya düşme olasılığının da yüksek olduğunu söylebilirim. Karaya düşme olasılığı düşük." diye konuştu. Müdahale etmenin mümkün olmadığını belirten Esenoğlu, "Müdahale etmek mümkün değil, düşmeye yakın saatlerde nereye düşeceğinin ayrıntılı ölçümlemesi mümkün yörünge hesabı ile. Riskin büyük olduğu yerlerde hemen erken uyarı ile orada bir yaşam, tehlikeli bir durum varsa onları bertaraf etme zamanı kalabilir." dedi.