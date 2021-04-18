Yetkililerden kritik uyarı: Solunum için zararlı! Çamur yağmurları devam edecek, çarşamba gününe dek dışarı çıkmayın! Yurt genelini etkisi altına alan yağışlar, kuzey Afrika'dan gelen toz bulutlarıyla çamur şeklinde görülürken Meteoroloji Uzmanı Hasan Toros, çarşamba gününe kadar mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini, gözle görülmese bile çamur yağışları ve toz taşınımının solunum yolları için zararlı olacağını kaydetti.

1 12 Yurt genelini etkisi altına alan yağışlar başta Marmara Bölgesi olmak üzere birçok noktada çamur olarak yeryüzüne düşerkenAfrika’dan taşınan çöl tozlarının sebep olduğu çamur yağışlarına karşı uzmanlar uyarıda bulunuyor.