Yevgen Konoplyanka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgen Konoplyanka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yevgen Konoplyanka kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yevgen Konoplyanka ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yevgen Konoplyanka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgen Konoplyanka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yevgen Konoplyanka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgen Konoplyanka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yevgen Konoplyanka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yevgen Konoplyanka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yevgen Konoplyanka 29 Eylül 1989 tarihinde Kirovograd şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Коноплянка Євген Олегович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yevgen Konoplyanka Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Special1Agency yapmaktadır. Yevgen Konoplyanka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cracovia futbol takımında oynamaktadır. Cracovia takımına 11 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Yevgen Konoplyanka'nin Cracovia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yevgen Konoplyanka Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/kono10official

http://www.instagram.com/konoplyanka.official/

http://www.facebook.com/kono10official/?ref=br_rs

Yevgen Konoplyanka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yevgen Konoplyanka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yevgen Konoplyanka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yevgen Konoplyanka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Dnipro II

1 Temmuz 2008 yılında Dnipro

9 Temmuz 2015 yılında Sevilla

30 Ağustos 2016 yılında Schalke

30 Haziran 2017 yılında Sevilla

1 Temmuz 2017 yılında Schalke

2 Eylül 2019 yılında Shakhtar D.

11 Şubat 2022 yılında Cracovia

Yevgen Konoplyanka kimdir

Yevgen Konoplyanka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yevgen Konoplyanka şuan Cracovia takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Olimpik Kirovohrad (2002-2004), DYuSSh-2 Kirovohrad (2004-2005), Dnipro Dnipropetrovsk (2006)

Yevgen Konoplyanka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna takımında 10 numaralı formasıyla 25 Mayıs 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 86 maçta 21 gol atmıştır.

Ukrayna U21 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 5 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yevgen Konoplyanka nereli

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