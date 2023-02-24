Yevgen Makarenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgen Makarenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yevgen Makarenko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yevgen Makarenko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yevgen Makarenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgen Makarenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yevgen Makarenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgen Makarenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yevgen Makarenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yevgen Makarenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yevgen Makarenko 21 Mayıs 1991 tarihinde Kiew şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Макаренко Євген Олександрович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yevgen Makarenko Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Yevgen Makarenko, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MOL Fehérvár FC futbol takımında oynamaktadır. MOL Fehérvár FC takımına 11 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Yevgen Makarenko'nin MOL Fehérvár FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yevgen Makarenko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/jenyamakarenko

Yevgen Makarenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yevgen Makarenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yevgen Makarenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yevgen Makarenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Dynamo Kyiv II

1 Temmuz 2010 yılında Dynamo 2 Kyiv

10 Temmuz 2012 yılında Goverla

30 Haziran 2013 yılında Dynamo 2 Kyiv

1 Temmuz 2013 yılında Dinamo Kiev

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

2 Ağustos 2017 yılında KV Kortrijk

1 Temmuz 2018 yılında RSC Anderlecht

31 Ocak 2020 yılında KV Kortrijk

30 Haziran 2021 yılında RSC Anderlecht

11 Ağustos 2021 yılında Fehérvár

Yevgen Makarenko kimdir

Yevgen Makarenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yevgen Makarenko şuan MOL Fehérvár FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Yevgen Makarenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna takımında 14 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

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Yevgen Makarenko nereli

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