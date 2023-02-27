Yevgen Protasov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgen Protasov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yevgen Protasov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yevgen Protasov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yevgen Protasov 23 Temmuz 1997 tarihinde Melitopol şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Протасов Євген Євгенович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yevgen Protasov Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lykholat Mykola yapmaktadır. Yevgen Protasov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Suduva Marijampole futbol takımında oynamaktadır. FK Suduva Marijampole takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Yevgen Protasov'nin FK Suduva Marijampole ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Yevgen Protasov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yevgen Protasov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yevgen Protasov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yevgen Protasov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında FK Oleksandriya

3 Eylül 2020 yılında Volyn Lutsk

7 Temmuz 2021 yılında Metalist 1925

17 Ocak 2022 yılında Suduva

Yevgen Protasov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yevgen Protasov şuan FK Suduva Marijampole takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Yevgen Protasov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna U21 takımında 3 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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