Yevgen Smirnov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgen Smirnov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yevgen Smirnov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yevgen Smirnov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yevgen Smirnov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgen Smirnov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yevgen Smirnov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgen Smirnov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yevgen Smirnov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yevgen Smirnov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yevgen Smirnov 16 Nisan 1993 tarihinde Odesa şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Смірнов Євген Валерійович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yevgen Smirnov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ALIK FOOTBALL MANAGEMENT yapmaktadır. Yevgen Smirnov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSM Slatina futbol takımında oynamaktadır. CSM Slatina takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yevgen Smirnov'nin CSM Slatina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yevgen Smirnov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/smirnov93/

Yevgen Smirnov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yevgen Smirnov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Yevgen Smirnov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yevgen Smirnov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2011 yılında Chornomorets 2

1 Temmuz 2011 yılında Chornomorets II

22 Temmuz 2014 yılında FC Tiraspol

31 Aralık 2014 yılında Chornomorets II

1 Ocak 2015 yılında Chornomorets

6 Şubat 2019 yılında Gomel

2 Mart 2020 yılında Sfintul Gheor.

27 Ocak 2021 yılında FK Turan

19 Şubat 2022 yılında Sfintul Gheor.

24 Ocak 2023 yılında CSM Slatina

Yevgen Smirnov kimdir

Yevgen Smirnov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yevgen Smirnov şuan CSM Slatina takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Yevgen Smirnov nereli

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