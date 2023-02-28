Yevgen Tsymbalyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgen Tsymbalyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yevgen Tsymbalyuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yevgen Tsymbalyuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yevgen Tsymbalyuk 19 Haziran 1996 tarihinde Krasnyi Lyman, Donetsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Цимбалюк Євгеній Сергійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yevgen Tsymbalyuk Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Yevgen Tsymbalyuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Urartu Yerevan futbol takımında oynamaktadır. FC Urartu Yerevan takımına 13 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Yevgen Tsymbalyuk'nin FC Urartu Yerevan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yevgen Tsymbalyuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yevgen Tsymbalyuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yevgen Tsymbalyuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yevgen Tsymbalyuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Olimpik Donetsk

16 Temmuz 2021 yılında Desna

13 Eylül 2022 yılında FC Urartu

Yevgen Tsymbalyuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yevgen Tsymbalyuk şuan FC Urartu Yerevan takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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