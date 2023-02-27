Yevgen Yefremov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgen Yefremov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yevgen Yefremov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yevgen Yefremov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yevgen Yefremov 17 Ocak 1994 tarihinde Donetsk şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Єфремов Євген Сергійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yevgen Yefremov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ICG 1983 est. yapmaktadır. Yevgen Yefremov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FA Siauliai futbol takımında oynamaktadır. FA Siauliai takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yevgen Yefremov'nin FA Siauliai ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Yevgen Yefremov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yevgen Yefremov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yevgen Yefremov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yevgen Yefremov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Temmuz 2015 yılında Illichivets

1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

9 Şubat 2018 yılında Obolon-Brovar

13 Ocak 2020 yılında Kolos Kovalivka

12 Ağustos 2020 yılında Suduva

15 Şubat 2022 yılında FK Minaj

1 Ağustos 2022 yılında Kulüpsüz

28 Ekim 2022 yılında Suduva

31 Ocak 2023 yılında FA Siauliai

Yevgen Yefremov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yevgen Yefremov şuan FA Siauliai takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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