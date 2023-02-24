Yevgeniy Kichun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgeniy Kichun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yevgeniy Kichun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yevgeniy Kichun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yevgeniy Kichun 16 Eylül 2004 tarihinde Uzhgorod şehrinde doğmuştur. Ukrayna,Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Кічун Євгеній Віталійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yevgeniy Kichun Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gyirmót FC Győr futbol takımında oynamaktadır. Gyirmót FC Győr takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yevgeniy Kichun'nin Gyirmót FC Győr ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yevgeniy Kichun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yevgeniy Kichun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yevgeniy Kichun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yevgeniy Kichun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Kisvárda U17

30 Ağustos 2019 yılında Puskás AFC U17

1 Ocak 2021 yılında Puskás AFC U19

1 Temmuz 2021 yılında Puskás AFC II

1 Temmuz 2022 yılında Puskás AFC

13 Ocak 2023 yılında Gyirmót FC

30 Haziran 2023 yılında Puskás AFC

Yevgeniy Kichun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yevgeniy Kichun şuan Gyirmót FC Győr takımında oynamakta ve 73 numaralı formayı giymektedir.

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