Yevgeniy Kucherenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgeniy Kucherenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yevgeniy Kucherenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yevgeniy Kucherenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yevgeniy Kucherenko 27 Ağustos 1999 tarihinde Kyiv şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Кучеренко Євгеній Ігорович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yevgeniy Kucherenko Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PFA yapmaktadır. Yevgeniy Kucherenko, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kolos Kovalivka futbol takımında oynamaktadır. Kolos Kovalivka takımına 21 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Yevgeniy Kucherenko'nin Kolos Kovalivka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yevgeniy Kucherenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yevgeniy Kucherenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yevgeniy Kucherenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yevgeniy Kucherenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Shakhtar U17

1 Temmuz 2016 yılında Shakhtar U19

1 Temmuz 2018 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2019 yılında Leiria

21 Şubat 2020 yılında Kolos Kovalivka

23 Temmuz 2021 yılında Podillya Kh.

31 Aralık 2021 yılında Kolos Kovalivka

27 Ocak 2022 yılında FK Aksu

31 Aralık 2022 yılında Kolos Kovalivka

Yevgeniy Kucherenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yevgeniy Kucherenko şuan Kolos Kovalivka takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yevgeniy Kucherenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Voskhod Kyiv (2010), Arsenal Kyiv (2013-2015), Shakhtar Donetsk (2016)

Ukrayna U21 takımında 12 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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