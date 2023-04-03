Yevgeniy Pastukh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgeniy Pastukh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yevgeniy Pastukh kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yevgeniy Pastukh ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yevgeniy Pastukh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgeniy Pastukh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yevgeniy Pastukh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yevgeniy Pastukh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yevgeniy Pastukh 19 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Пастух Євгеній Олександрович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yevgeniy Pastukh Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yevgeniy Pastukh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rukh Lviv U19 futbol takımında oynamaktadır. Rukh Lviv U19 takımına 14 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Yevgeniy Pastukh'nin Rukh Lviv U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yevgeniy Pastukhboyu ve yaşı kaç

Yevgeniy Pastukh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yevgeniy Pastukh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Yevgeniy Pastukh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yevgeniy Pastukh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Dynamo Kyiv U19

14 Temmuz 2021 yılında Rukh Lviv U19

Yevgeniy Pastukh kimdir

Yevgeniy Pastukh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yevgeniy Pastukh şuan Rukh Lviv U19 takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dynamo Kyiv (2017), Karpaty Lviv (2017-2019), Shakhtar Donetsk (2019-2020), Dynamo Kyiv (2020-2021)

Yevgeniy Pastukh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U19 takımında 19 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Yevgeniy Pastukh nereli

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