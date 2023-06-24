Yevgeniy Prigojin kimdir, nereli? Prigozhin'in geçmişi nasıl?

Şubat 2022'den beri Ukrayna ile aktif bir çatışma halinde olan Rusya'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı bir darbe teşebbüsünde bulunan Wagner adlı Rus paralı asker grubu, son zamanlarda Rus yönetimine karşı sert eleştirilerde bulunan Yevgeny Prigojin liderliğindeki askerlerle birlikte Rostov-Na-Donu'daki Rus Güney Askeri Bölge Karargah binasını kuşatmış durumda. Wagner, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde önemli bir rol oynamış olmasına rağmen, son zamanlarda Rus hükümetine karşı sert söylemler kullanıyor.

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Putin, Wagner kriziyle ilgili olarak, "Dış düşmanlarımız birliğimizi yok etmeye çalışıyorlar. Devletimizi savunmaya hazırız. Bu yapılan tam bir hainliktir" şeklinde bir açıklamada bulundu. Ancak, Wagner Grubu'nun lideri Yevgeniy Prigojin'in geçmişiyle ilgili bilinmeyenler ortaya çıktı. Bugün, Rusya'da Putin'in iktidarını devirmeye çalışan Prigojin'in geçmişte uzun bir süre cezaevinde kaldığı ve adeta bir suç makinesi olduğu ortaya çıktı.

Yevgeniy Prigojin Kimdir?

Yevgeni Viktoroviç Prigojin, Rus iş insanı ve oligark. Prigojin, özellikle Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'e yakınlığı ile bilinmekte olup restoranları ve catering işletmeleri, Putin'in yabancı ileri gelenlerle birlikte katıldığı akşam yemeklerine ev sahipliği yapması nedeniyle "Putin'in Şefi" olarak bilinmektedir. Prigojin, Afrika, Suriye ve Ukrayna'da çatışmalara katılan Rus devlet destekli bir paralı asker grubu olan Wagner Grubu ile 2016 ve 2018 ABD seçimlerine müdahale etmekle suçlanan üç şirketin de aralarında bulunduğu bir şirketler ağını kontrol etmektedir. Prigojin, Sovyetler Birliği döneminde hapishanelerde dokuz yıl hükümlü olarak kaldı.Prigojin, Mayıs 2014'te Donbass Savaşı'nda Rus güçlerini desteklemek için özel olarak Wagner Grubu'nu kurduğunu açıklamıştır.

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TAM BİR SUÇ MAKİNESİ

Gençlik yıllarında kros kayakçısı olma hayali kuran ancak spor alanında başarısız olan Yevgeniy Prigojin, okul hayatının ardından suç dünyasına adım attı. 1979 yılında bir hırsızlık suçuna karıştı ve aldığı hapis cezası ertelendi. Ancak bu deneyimden ders almadı ve birkaç kişiyi yanına alarak lüks mahallelerdeki villalara soygunlar düzenlemeye başladı. Hırsızlığın yanı sıra dolandırıcılık ve gençleri suça teşvik etme gibi suçları da işledi. Toplamda 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sovyet hapishanelerinde 9 yıl boyunca hapis yattıktan sonra, 1990 yılında cezası affedildi ve serbest kaldı.

PAZARDA SANDİVİC SATTI

Prigojin, uzun bir süre cezaevinde kaldıktan sonra annesiyle birlikte sosisli sandviç satmaya başladı. İşleri iyi gitti ve kısa sürede restoran zincirlerini kontrol etti. Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde gösterdiği girişimcilik becerileri sayesinde, hızla Rus zenginleri arasında adını duyurdu.

PUTİN'İN ÖZEL ŞEFİ OLDU

Hapisten çıktıktan sonra iş dünyasında büyük bir başarı elde eden Prigojin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel şefi olarak çalışmaya başladı ve "Kremlin Aşçısı" olarak tanınmaya başlandı. Zamanla farklı sektörlere adım atan bu Rus ismi, restoranlarında dünya liderlerini ağırlamaya başladı.

WAGNER'İ KURDU

2014 yılında Donbass savaşının başlamasıyla birlikte, Rus güçlerini desteklemek amacıyla Prigojin tarafından Wagner adında bir paralı asker grubu kuruldu. Wagner grubu, kısa sürede Afrika, Suriye ve Ukrayna gibi birçok çatışmada etkin rol oynayacak kadar büyüdü. Bu nedenle Wagner grubu zamanla "Putin'in ordusu" olarak anılmaya başlandı.