Yevgeniy Serdyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgeniy Serdyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yevgeniy Serdyuk kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yevgeniy Serdyuk ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Yevgeniy Serdyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgeniy Serdyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yevgeniy Serdyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgeniy Serdyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yevgeniy Serdyuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yevgeniy Serdyuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yevgeniy Serdyuk 24 Nisan 1998 tarihinde Donetsk şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Сердюк Євген Ігорович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yevgeniy Serdyuk Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yevgeniy Serdyuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA 1948 futbol takımında oynamaktadır. CSKA 1948 takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Yevgeniy Serdyuk'nin CSKA 1948 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yevgeniy Serdyuk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jeka_10_7/

Yevgeniy Serdyuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yevgeniy Serdyuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Yevgeniy Serdyuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yevgeniy Serdyuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında CD Fátima

7 Ağustos 2019 yılında Boavista

1 Haziran 2020 yılında Boavista

30 Haziran 2020 yılında Casa Pia

1 Temmuz 2020 yılında Boavista U23

6 Eylül 2021 yılında Cherno More

1 Eylül 2022 yılında CSKA 1948

Yevgeniy Serdyuk kimdir

Yevgeniy Serdyuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yevgeniy Serdyuk şuan CSKA 1948 takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Yevgeniy Serdyuk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U21 takımında 13 numaralı formasıyla 25 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yevgeniy Serdyuk nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son Haberler
İvan Vasilev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Vasilev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvan Vasilev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Vasilev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marcin Kozina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcin Kozina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marcin Kozina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcin Kozina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dimitar Sheytanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitar Sheytanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dimitar Sheytanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitar Sheytanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mateusz Radecki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Radecki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mateusz Radecki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Radecki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Çok Okunanlar
Ali Ağaoğlu'ndan büyük itiraf! "İstanbul'daki binalar deniz kumundan, demirler hurdadan!" sözleri gündem oldu!
Ali Ağaoğlu'ndan büyük itiraf! "İstanbul'daki binalar deniz kumundan, demirler hurdadan!" sözleri gündem oldu!
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi