Yevgeniy Serdyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgeniy Serdyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yevgeniy Serdyuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yevgeniy Serdyuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yevgeniy Serdyuk 24 Nisan 1998 tarihinde Donetsk şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Сердюк Євген Ігорович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yevgeniy Serdyuk Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yevgeniy Serdyuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA 1948 futbol takımında oynamaktadır. CSKA 1948 takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Yevgeniy Serdyuk'nin CSKA 1948 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yevgeniy Serdyuk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jeka_10_7/

Yevgeniy Serdyuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yevgeniy Serdyuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yevgeniy Serdyuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yevgeniy Serdyuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında CD Fátima

7 Ağustos 2019 yılında Boavista

1 Haziran 2020 yılında Boavista

30 Haziran 2020 yılında Casa Pia

1 Temmuz 2020 yılında Boavista U23

6 Eylül 2021 yılında Cherno More

1 Eylül 2022 yılında CSKA 1948

Yevgeniy Serdyuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yevgeniy Serdyuk şuan CSKA 1948 takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Yevgeniy Serdyuk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna U21 takımında 13 numaralı formasıyla 25 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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