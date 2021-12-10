Yezidilik ne demek, TDK'ya göre Yezidilik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Yezidilik ne demek? Yezidilik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Yezidilik kelimesi. Peki Yezidilik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Yezidilik nedir, Yezidilik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

YEZİDİLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Yezidilik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Yezidilik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yezidilerin bağlı olduğu din inancı

