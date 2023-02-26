Ygor Catatau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ygor Catatau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ygor Catatau kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ygor Catatau ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ygor Catatau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ygor Catatau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ygor Catatau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ygor Catatau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ygor Catatau adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ygor Catatau Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ygor Catatau 1 Temmuz 1995 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Ygor de Oliveira Ferreira şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ygor Catatau Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP7 Sports yapmaktadır. Ygor Catatau, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sepahan FC futbol takımında oynamaktadır. Sepahan FC takımına 29 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ygor Catatau'nin Sepahan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ygor Catatau Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ygor_catatau09/

Ygor Catatau Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ygor Catatau isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Ygor Catatau Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ygor Catatau futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Madureira-RJ

15 Mayıs 2017 yılında CA Barra

31 Ağustos 2017 yılında Madureira-RJ

1 Nisan 2018 yılında Boa Esporte

28 Haziran 2018 yılında Madureira-RJ

3 Ağustos 2020 yılında Vasco da Gama

28 Şubat 2021 yılında Madureira-RJ

8 Mart 2021 yılında EC Vitória

30 Ağustos 2021 yılında Madureira-RJ

24 Eylül 2021 yılında Mumbai City

20 Ocak 2022 yılında Madureira-RJ

12 Nisan 2022 yılında Sampaio Corrêa

31 Aralık 2022 yılında Madureira-RJ

29 Ocak 2023 yılında Sepahan

Ygor Catatau kimdir

Ygor Catatau Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ygor Catatau şuan Sepahan FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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Ygor Catatau nereli

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