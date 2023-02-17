Ygor Nogueira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ygor Nogueira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ygor Nogueira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ygor Nogueira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ygor Nogueira 27 Mart 1995 tarihinde Itaperuna şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Ygor Nogueira de Paula şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ygor Nogueira Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unzueta Sports yapmaktadır. Ygor Nogueira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Santa Clara futbol takımında oynamaktadır. CD Santa Clara takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ygor Nogueira'nin CD Santa Clara ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ygor Nogueira Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nogueira_44/

Ygor Nogueira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ygor Nogueira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ygor Nogueira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ygor Nogueira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2014 yılında KAA Gent

31 Aralık 2014 yılında Fluminense U20

1 Eylül 2015 yılında Fluminense

4 Ocak 2018 yılında Figueirense FC

30 Kasım 2018 yılında Fluminense

9 Mayıs 2019 yılında CRB

9 Temmuz 2019 yılında Fluminense

10 Temmuz 2019 yılında Gil Vicente

1 Temmuz 2021 yılında Mazatlán FC

29 Temmuz 2022 yılında Juventude

31 Aralık 2022 yılında Mazatlán FC

31 Ocak 2023 yılında Santa Clara

Ygor Nogueira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ygor Nogueira şuan CD Santa Clara takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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