Yhoan Andzouana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yhoan Andzouana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yhoan Andzouana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yhoan Andzouana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yhoan Andzouana 13 Aralık 1996 tarihinde Brazzaville şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kongo,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Yhoan Many Andzouana şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yhoan Andzouana Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BY Sport Consulting yapmaktadır. Yhoan Andzouana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

DAC Dunajska Streda futbol takımında oynamaktadır. DAC Dunajska Streda takımına 29 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Yhoan Andzouana'nin DAC Dunajska Streda ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yhoan Andzouana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yhoan Andzouana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yhoan Andzouana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yhoan Andzouana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Monaco B

31 Temmuz 2017 yılında CF Peralada

1 Temmuz 2019 yılında Girona FC

2 Eylül 2019 yılında KSV Roeselare

29 Temmuz 2020 yılında Dunajska Streda

Yhoan Andzouana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yhoan Andzouana şuan DAC Dunajska Streda takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Yhoan Andzouana Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kongo Cumhuriyeti takımında 13 numaralı formasıyla 13 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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