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  3. YHT bileti alırken HES kodu hakkında herkesi ilgilendiren ayrıntı!

YHT bileti alırken HES kodu hakkında herkesi ilgilendiren ayrıntı!

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş, Hayat Eve Sığar koduyla Yüksek Hızlı Tren biletlerinin nasıl alınacağına dair anlatım videosu paylaştı. Videoda Yüksek Hızlı Tren bileti alırken HES kodunun Seyahat İzin Belgesi yerine geçmeyeceği belirtildi.

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25 Mayıs 2020 Pazartesi 10:40

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