YHT hattından bakır kablo çalan hırsız tutuklandı

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın (YHT) bakır kablolarını çalan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'nin Balışeyh İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattındaki inşaat alanından bakır kablo çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, bir süredir yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu kabloları çalan hırsızın O.K. olduğunu tespit etti. Yapılan operasyonla Ankara'daki evinde gözaltına alınan O.K., Kırıkkale Adliyesine sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA