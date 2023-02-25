Yi Guo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yi Guo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yi Guo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yi Guo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yi Guo 29 Ocak 1993 tarihinde Liuzhou, Guangxi şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 郭毅 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yi Guo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yi Guo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Meizhou Hakka futbol takımında oynamaktadır. Meizhou Hakka takımına 3 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Yi Guo'nin Meizhou Hakka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yi Guo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yi Guo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yi Guo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yi Guo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2011 yılında Boavista

1 Temmuz 2012 yılında Marítimo B

25 Ocak 2014 yılında Tondela

31 Mayıs 2014 yılında Marítimo B

20 Ağustos 2014 yılında Gondomar

7 Temmuz 2015 yılında Leixões

29 Ocak 2016 yılında TJ Teda

28 Şubat 2018 yılında MZ Hakka

31 Aralık 2018 yılında TJ Teda

3 Şubat 2019 yılında MZ Hakka

Yi Guo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yi Guo şuan Meizhou Hakka takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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