Yi Liu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yi Liu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yi Liu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yi Liu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yi Liu 26 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 刘逸 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yi Liu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kunshan FC futbol takımında oynamaktadır. Kunshan FC takımına 4 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Yi Liu'nin Kunshan FC ile sözleşmesi 14 Temmuz 2023 tarihinde bitmektedir.

Yi Liu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yi Liu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yi Liu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yi Liu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2017 yılında HZ Greentown

10 Ocak 2018 yılında TJ Quanjian

1 Şubat 2019 yılında TJ Tianh. Res.

5 Temmuz 2019 yılında TJ Tianhai

4 Ağustos 2020 yılında KS FC

Yi Liu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yi Liu şuan Kunshan FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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