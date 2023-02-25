Yi Zhang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yi Zhang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yi Zhang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yi Zhang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yi Zhang 17 Ağustos 1993 tarihinde Huaihua şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 张一 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yi Zhang Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yi Zhang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Port futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Port takımına 1 Ocak 2014 tarihinde katılmıştır. Yi Zhang'nin Shanghai Port ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Yi Zhang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yi Zhang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yi Zhang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yi Zhang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında SH Port Res.

1 Ocak 2014 yılında SH East Asia

28 Nisan 2022 yılında TJ Jinmen Tiger

31 Ağustos 2022 yılında Tianjin JMT Res

31 Aralık 2022 yılında SH Port

Yi Zhang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yi Zhang şuan Shanghai Port takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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