Yibo Sha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yibo Sha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yibo Sha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yibo Sha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yibo Sha 7 Ocak 1991 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 沙一博 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yibo Sha Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qingdao Hainiu futbol takımında oynamaktadır. Qingdao Hainiu takımına 1 Ocak 2010 tarihinde katılmıştır. Yibo Sha'nin Qingdao Hainiu ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Yibo Sha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yibo Sha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yibo Sha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yibo Sha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında QD Jonoon

Yibo Sha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yibo Sha şuan Qingdao Hainiu takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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