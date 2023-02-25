Yifei Sang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yifei Sang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yifei Sang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yifei Sang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yifei Sang 18 Şubat 1989 tarihinde Kaifeng, Henan şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 桑一非 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yifei Sang Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wuhan Three Towns futbol takımında oynamaktadır. Wuhan Three Towns takımına 28 Haziran 2020 tarihinde katılmıştır. Yifei Sang'nin Wuhan Three Towns ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yifei Sang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yifei Sang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yifei Sang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yifei Sang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında BJ IT

31 Aralık 2012 yılında WH Zall

1 Şubat 2013 yılında BJ IT

31 Aralık 2013 yılında WH Zall

27 Şubat 2015 yılında TJ Teda

25 Şubat 2016 yılında HB FC Res.

4 Ocak 2017 yılında Liaoning FC

28 Haziran 2020 yılında WH Three Towns

Yifei Sang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yifei Sang şuan Wuhan Three Towns takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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