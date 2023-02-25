Yifeng Zang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yifeng Zang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yifeng Zang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yifeng Zang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yifeng Zang 15 Ekim 1993 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 臧一锋 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yifeng Zang Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cangzhou Mighty Lions futbol takımında oynamaktadır. Cangzhou Mighty Lions takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Yifeng Zang'nin Cangzhou Mighty Lions ile sözleşmesi 31 Ocak 2023 tarihinde bitmektedir.

Yifeng Zang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yifeng Zang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Yifeng Zang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yifeng Zang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında HZ Greentown

1 Ocak 2014 yılında HZ Greentown

1 Ocak 2018 yılında ZJ FC Res.

22 Şubat 2019 yılında SJZ Ever Bright

1 Eylül 2019 yılında SJZ EB. Res.

1 Ocak 2021 yılında CZ Mighty Lions

Yifeng Zang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yifeng Zang şuan Cangzhou Mighty Lions takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.