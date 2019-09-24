Yiğido’ya Emre şoku! 2 hafta yok
Demir Grup Sivasspor'da sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Emre Kılınç'ın sağlık durumu hakkında kulüp doktoru Burak Ayyıldız, resmi internet sitesine açıklamada bulundu.
Demir Grup Sivasspor'da sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Emre Kılınç'ın sağlık durumu hakkında kulüp doktoru Burak Ayyıldız, resmi internet sitesine açıklamada bulundu.
Burak Ayyıldız şu ifadeleri kullandı:
"Oyuncumuz Emre Kılınç, Süper Lig'in 5. hafta maçında sahamızda oynadığımız Trabzonspor karşılaşması sırası sakatlandı. Oyuncumuzun yapılan değerlendirmesinde, sağ kalça derin kaslarından birinde (Obturator Eksternus) seviye 2 yırtık tespit edildi. Tedavisi planlanan oyuncumuz, en az 2 hafta takımla çalışmalara katılamayacak."
Kaynak: İHA
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