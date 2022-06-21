Yiğit Bulut'tan Ali Babacan için yıllar sonra gelen itiraf: "Sen, ben ve sayın Başbakan Erdoğan arasında neler yaşandı? Var mı cesaretin? "

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda çarpıcı ifadeler kullandı. AK Parti'den DEVA Partisi'ne geçen İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun polis memuruyla yaşadığı tartışmaya değinen Yiğit Bulut, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan hakkında da sert sözler sarf etti.

"YENEROĞLU'NA: UTANMA OLMAYINCA"

Yiğit Bulut sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yeneroğlu'nu hedef alarak," Türk Polisine ağza alınmaz hakaretler eden DEVA Partisi “milletvekili” Yeneroğlu “vekilmiş” saygı gösterilmeliymiş! Ben DEVA partisi milletvekiliyim diyen bu şahsa soralım; sen deva partisinden seçime girdin ve parti logo ve ambleminle mi seçildin! Utanma olmayınca!! Türk Düşmanlığı aklını almış arkadaş, sana bir İslam Düşünürünün cümlesini hatırlatayım; DÜRÜSTLÜK HALKIN SEÇTİĞİ YERDE OLMAKTIR… Unutanlara da hatırlatayım; Yeneroğlu, bir şekilde ele geçirilmeden önce AK PARTİ listesinden seçildi!" diye yazdı.

"BANK ASYA'YI 1.5 MİLYAR DOLARA ZİRAAT BANKASI'NA SATMAYA ÇALIŞTIĞIN O GECE..."

Ali Babacan hakkında da ifadeler kullanan Bulut şunları yazdı:

"20 senelik ekonomi politikasının 16 yılını yöneten, hayatını Erdoğan’a borçlu Babacan’a bir hatırlatma; Bank Asya’yı 1,5 milyar dolara ZİRAAT BANKASI’na satmaya çalıştığın o gece; sen, BEN ve SAYIN BAŞBAKAN ERDOĞAN ARASINDA neler yaşandı! Var mı cesaretin! Fox haber’de konuşalım!"