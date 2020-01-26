Yiğit davranış

Amasya Zübeyde Hanım Üçler İlköğretim Okulu 1.sınıf öğrencisi Cemal Yiğit Yıldız, Elazığ'da meydana gelen depremi yaşayan minik arkadaşlarına oyuncaklarını gönderdi.

Serhat ve Özlem Yıldız'in küçük çocuğu Cemal YiCemal Yiğit Yıldız deprem bölgesindeki çocuklara oyuncaklarını yolladı.ğit Yıldız Elazığ'daki arkadaşlarına duygu yüklü mektup yazdı.

Küçük Cemal Yiğit Yıldız, "Elazığ'daki kardeşlerim sizin için oyuncaklarımı gönderiyorum depremi yaşadığınız için çok üzgünüz, çok geçmiş olsun bir daha yaşamamak için sizin için dua ediyorum. Her şey düzelecek, güzel olacak. Sizi Amasya'ya, evimize davet ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA