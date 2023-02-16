Yigit Efe Duztas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yigit Efe Duztas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yigit Efe Duztas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yigit Efe Duztas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yigit Efe Duztas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yigit Efe Duztas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yigit Efe Duztas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yigit Efe Duztas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yigit Efe Duztas 1 Ocak 2001 tarihinde Manisa şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Yiğit Efe Düztaş şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yigit Efe Duztas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yigit Efe Duztas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akhisarspor futbol takımında oynamaktadır. Akhisarspor takımına 31 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Yigit Efe Duztas'nin Akhisarspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Yigit Efe Duztas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yefeduztas/

Yigit Efe Duztasboyu ve yaşı kaç

Yigit Efe Duztas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yigit Efe Duztas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Yigit Efe Duztas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yigit Efe Duztas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Akhisarspor U19

5 Eylül 2019 yılında Manisa FK Alt

31 Ocak 2021 yılında Akhisarspor

1 Şubat 2021 yılında Manisaspor

30 Haziran 2021 yılında Akhisarspor

Yigit Efe Duztas kimdir

Yigit Efe Duztas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yigit Efe Duztas şuan Akhisarspor takımında oynamakta ve 87 numaralı formayı giymektedir.

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Yigit Efe Duztas nereli

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