Yigit Emre Celtik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yigit Emre Celtik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yigit Emre Celtik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yigit Emre Celtik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yigit Emre Celtik 7 Nisan 2003 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,64 m boyundadır. Türk uyrukludur.Gerçek adı da Yiğit Emre Çeltik şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yigit Emre Celtik Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Live Soccer yapmaktadır. Yigit Emre Celtik, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Podbeskidzie Bielsko-Biala futbol takımında oynamaktadır. Podbeskidzie Bielsko-Biala takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yigit Emre Celtik'nin Podbeskidzie Bielsko-Biala ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Yigit Emre Celtik Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/emreceltik21/

Yigit Emre Celtik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yigit Emre Celtik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Yigit Emre Celtik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yigit Emre Celtik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ağustos 2015 yılında Altınordu Alt

1 Temmuz 2017 yılında Altınordu U16

1 Temmuz 2018 yılında Altınordu U17

4 Ağustos 2020 yılında Altınordu

27 Temmuz 2021 yılında Fortuna Sittard

12 Şubat 2022 yılında Podbeskidzie

7 Temmuz 2022 yılında Fortuna Sittard

8 Temmuz 2022 yılında Podbeskidzie

Yigit Emre Celtik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yigit Emre Celtik şuan Podbeskidzie Bielsko-Biala takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yigit Emre Celtik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bucaspor (2013-2015), Altinordu FK (2015-2020)

Türkiye U19 takımında 8 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

Türkiye U17 takımında 21 numaralı formasıyla 26 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U16 takımında 10 numaralı formasıyla 22 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U15 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 3 gol atmıştır.

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