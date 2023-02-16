Yigit Karademir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yigit Karademir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yigit Karademir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yigit Karademir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yigit Karademir 10 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. Türkiye,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Yiğit Karademir şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yigit Karademir Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yigit Karademir, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VfL Osnabrück U19 futbol takımında oynamaktadır. VfL Osnabrück U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Yigit Karademir'nin VfL Osnabrück U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yigit Karademir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yigit Karademir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Yigit Karademir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yigit Karademir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Schalke 04 U16

1 Temmuz 2020 yılında Schalke 04 U17

1 Temmuz 2021 yılında Osnabrück U19

Yigit Karademir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yigit Karademir şuan VfL Osnabrück U19 takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SV Meppen (-2019), FC Schalke 04 (2019-2021), VfL Osnabrück (2021-)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.