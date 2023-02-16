Yigit Kotan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yigit Kotan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yigit Kotan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yigit Kotan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yigit Kotan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yigit Kotan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yigit Kotan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yigit Kotan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yigit Kotan 17 Nisan 2002 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Yiğit Kotan şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yigit Kotan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yigit Kotan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hacettepe 1945 SK futbol takımında oynamaktadır. Hacettepe 1945 SK takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yigit Kotan'nin Hacettepe 1945 SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yigit Kotanboyu ve yaşı kaç

Yigit Kotan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yigit Kotan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Yigit Kotan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yigit Kotan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Osmanlıspor U19

18 Ekim 2019 yılında Osmanlıspor

2 Ekim 2020 yılında Edirne Bld

13 Ocak 2021 yılında Ankaraspor

28 Ocak 2021 yılında Bld Kütahya

30 Haziran 2021 yılında Ankaraspor

20 Ağu 2021 yılında Nevşehir Bld

7 Şubat 2022 yılında Ankaraspor

8 Şubat 2022 yılında Düzcespor

30 Haziran 2022 yılında Ankaraspor

3 Ağu 2022 yılında Erbaaspor

3 Ocak 2023 yılında Ankaraspor

13 Ocak 2023 yılında Hacettepe 1945

30 Haziran 2023 yılında Ankaraspor

Yigit Kotan kimdir

Yigit Kotan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yigit Kotan şuan Hacettepe 1945 SK takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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Yigit Kotan nereli

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