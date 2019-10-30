Serdar Ortaç'ın eski karısı Chloe Loughnan hakkında hergün birçok haber çıkarken bugün ortaya atılan "Yiğit Marcus Aral ve Chloe Loughnan aşk yaşıyor" iddiası herkesi şaşkınlığa uğrattı. Peki Yiğit Marcus Aral kimdir? Nereli? Instagram adresi ne? Chloe Loughnan ile sevgili mi? Tüm detaylar haberimizde...

YİĞİT MARCUS ARAL KİMDİR?

Tam adı Yiğit Marcus Aral olan Survivor Marcus, eğitimini University Of Miami'de tamamladı. İstanbul'da yer alan model ajansında 3 yıl çalışan Marcus, 2010 yılında California'ya yerleşti. Özel bir şirketin yöneticiliğini üstlenmekte olan Yiğit Marcus Aral, yazılım mühendisidir. Bir dönem Survivor yarışmasına da katılan Yiğit Marcus Aral, ayrıca ünlü modeller Adriana Lima ve Alessandra Ambrosio ile olan arkadaşlıklarıyla da gündeme gelmiştir. Sosyal medyada yayınladığı karelerde lüks yaşamıyla da dikkat çekiyor.

CHLOE LOUGHNAN KİMDİR?

Ünlü Popçu Serdar Ortaç'ın eşi olan Chloe Loughnan Litvanya asıllı bir mankendir. 1992 yılında dünyaya gelen güzel manken aynı zamanda oyunculuk çalışmalarını sürdürmektedir.

2014 yılında Serdar Ortaç ile dünya evine girerek Türkiye’de uzun yıllar kalacağının sinyallerini veren Loughnan aynı zamanda eşinin kliplerinde de rol alarak kamera karşısında ne kadar iddialı olduğunu gözler önüne sermektedir.

İrlanda’da üniversite eğitimini sürdürürken Paris’te yer alan mankenlik ajansından teklif alması üzerine eğitimini dondurarak Paris’e giden güzel manken burada başarılı projelere imza atarak mankenlik kariyerinde önemli adımlar atmıştır.

Daha sonra ziyaret için geldiği İstanbul’da Serdar Ortaç ile tanışarak yaşadığı ciddi ilişkinin ardından İstanbul’da kalmaya karar veren Chloe Loughnan farkı projelerde yer alarak kariyerini sürdürmüştür.Şu anda Bu Tarz Benim yarışmasında jüri üyesidir.

Oyunculuk eğitimi alan Chloe Loughan bir süre önce ATV'de yayınlanan Beyaz Karanfil dizisinde Berrak rolünü üstlenmiştir.

YİĞİT MARCUS ARAL VE CHLOE LOUGHNAN AŞK MI YAŞIYOR?

Serdar Ortaç'la 5 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Chloe Loughnan, gönlünü Survivor'un eski yarışmacısı Yiğit Marcus Aral'a kaptırdığı iddia edildi. Hakkında çıkan haberler sosyal medya hesabından cevap veren Loughnan, haberleri yalanladı.



Beyaz TV'de yayınlanan ve sunuculuğunu Ece Erken ile Bircan Bali'nin üstlendiği Söylemezsem Olmaz programının haberine göre; Chloe Loughnan, Survivor 2018'de yarışan Yiğit Marcus Aral'a gönlünü kaptırdı.

Hakkında çıkan haberlere sosyal medya hesabından cevap veren Chloe Loughnan, "Hakkımda çıkan haberlerin hepsi asılsızdır. Şimdiye kadar hiç konuşmadım ama hiçbir belge ve delil olmadan yaptığınız yanlış haberlerle insanların hayatlarını kötü yönde etkiliyorsunuz. Eğer asılsız haberler devam ederse mahkemeye başvurmak zorunda kalacağım. Lütfen sürece saygı duyalım." dedi.