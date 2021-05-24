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Yiğit Şardan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ne iş yapıyor? Yiğit Şardan listesinde kimler var?

Galatasaray'ın Haziran ayında gerçekleştirilecek olan Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Yiğit Şardan başkan aday olacak. Peki Yiğit Şardan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ne iş yapıyor? Yiğit Şardan listesinde kimler var?

Yiğit Şardan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ne iş yapıyor? Yiğit Şardan listesinde kimler var?

Galatasaray'da mevcut Başkan Mustafa Cengiz'in başkan adayı olmayacağını duyurmasının ardından Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas, Metin Öztürk, Işın Çelebi başkan adayı olduklarını duyurmuştu. Bu isimlerin arasına  Yiğit Şardan'ın da eklendiği belirtildi. Mevcut Asbaşkan Abdürrahim Albayrak'ın Yiğit Şardan’a başkan adayı olmasını teklif etti. Şardan'ın bu teklifi kabul ettiği ifade edildi. Bunun üzerine Yiğit Şardan, sarı kırmızılı taraftarlar da Yiğit Şardan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ne iş yapıyor? Yiğit Şardan listesinde kimler var?  sorularına yanıt arıyorlar. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Yiğit Şardan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ne iş yapıyor? Yiğit Şardan listesinde kimler var?

YİĞİT ŞARDAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? NE İŞ YAPIYOR?

Yiğit Şardan, 1963 yılında İstanbul’da doğdu. İlkokul eğitimini Bursa Özel İnal Ertekin’de, ortaokulu eğitimini ise Galatasaray Lisesi’nde okudu. Liseyi Robert College’de okuyan Şardan, üniversiteyi ise İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği’nde tamamladı. 

2004 yılında Güzel Sanatlar Şirketler Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlenen Yiğit Şardan; Güzel Sanatlar / Saatchi&Saatchi, MG Inıatıve, Content Media, Med Yapım Televizyon Yapımcılık, Ping, Coolshark, Netbook Media, Blab, Ideas Sports Marketing ve Spark Stratejik Planlama şirketlerinin ortağı konumunda bnulunuyor.

Kendisi de milli bir sporcu olan Yiğit Şardan, Galatasaray Spor Kulübü’nde başkan yardımcılığı, Basketbol Federasyonu’nda yönetim kurulu üyeliği yaptı ve halen F1 Komitesi kurucu üyesi.

Şardan 2009-2011 yılları arasında Reklamcılar Derneği Başkanlığı yaptı.

YİĞİT ŞARDAN LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Yiğit Şardan

Abdurrahim Albayrak

Yusuf Günay

Dinçer Azaphan

Levent Karadeniz

Dinçer Acar

Ömer Cansever

Mahmut Recevik

Kaynak: Bölge Gündem, Ajansspor.

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