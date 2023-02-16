Yigit Utku Gok kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yigit Utku Gok Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yigit Utku Gok adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yigit Utku Gok Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yigit Utku Gok 23 Nisan 2003 tarihinde Eskisehir şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Yiğit Utku Gök şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yigit Utku Gok Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Talent Agency yapmaktadır. Yigit Utku Gok, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turgutluspor futbol takımında oynamaktadır. Turgutluspor takımına 29 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Yigit Utku Gok'nin Turgutluspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yigit Utku Gok Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yigitutkugok23/

Yigit Utku Gok Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yigit Utku Gok isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yigit Utku Gok Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yigit Utku Gok futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2020 yılında Eskişehir U19

29 Ocak 2021 yılında Turgutluspor

Yigit Utku Gok Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yigit Utku Gok şuan Turgutluspor takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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