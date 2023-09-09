Yiğitler, depremzedelere moral olsun diye Hatay’da meydana çıkacak

Asrın felaketinin ağır yaralar açtığı Hatay'da düzenlenecek olan 12. Dünya Aba Güreşi Oyunları, yarın Antakya EXPO Alanı'nda bulunan Anfi Tiyatro'da gerçekleşecek.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Dünya Aba Güreşi Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilecek olan 12. Dünya Aba Güreşi Oyunları öncesi Antakya ilçesinde özel bir restoranda gala yemeği düzenlendi. Gala yemeğine; Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Adnan Özkaya, Dünya Aba Güreşi Federasyonu yöneticileri ve farklı ülkeden sporcular katıldı. Dostluk içerisinde gerçekleşen gala yemeğinde Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Dünya Aba Güreşi Federasyonu yöneticileri arasında plaket takdimi gerçekleşti. Antakya EXPO Alanı'nda bulunan Anfi Tiyatro'da saat 17.00'da başlayacak olan 12. Dünya Aba Güreşi Oyunları'na depremzede vatandaşların yoğun katılım göstermesi bekleniyor.

Dünya Aba Güreşi Federasyonu Kurucu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, aba güreşi oyunlarına desteklerinden ötürü Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'a teşekkürlerini dile getirerek, "Bu organizasyon Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Lütfi Savaş'ın 15-20 yıla yakın zamandır vermiş olduğu emeklerin bir sonucudur. Hem maddi hem maddi manevi açıdan yapmış olduğu çalışlar, bizlerinde katkılarıyla dünyaya yayılmıştır. Bugün Dünya Aba Güreşi olgusunu yakından tanımaktadır. Bugünkü organizasyonumuz bir moral organizasyonudur. Bu moral organizasyonu misafir olarak aramıza katılan çok değerli kardeşlerimizin; Hatay halkını desteklemek için aramızda bulunmaları bizleri onurlandırmıştır" dedi.

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Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Adnan Özkaya da, asrın felaketinin ardından depremzede vatandaşlara moral amaçlı çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek, "Kısa bir süre önce büyük bir felaket geçirdik ama yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Bu esnada insanlarımızın manevi yönüne de değinme gerekliliği şart oldu. Onun için biz, gerek spor, kültürel, tiyatro gibi bu kültürel yönlere teşvik etmek bizim ayrıca bir görevi oldu. Bu vesileyle 12. Dünya Aba Güreşi'nin de tekrar sizlerin sayesinde Hatay'da yapılıyor olması bizler için çok büyük moral oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)