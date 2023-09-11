Yiğitler er meydanına deprem şehitleri anısına çıktı

Dulkadiroğlu Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu iş birliğiyle Dereköy Şeref Eroğlu Er Meydanı'nda düzenlenen 22. Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda sporcular deprem şehitleri anısına güreşti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Yiğitler er meydanına deprem şehitleri anısına çıktı

Dulkadiroğlu Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu iş birliğiyle Dereköy Şeref Eroğlu Er Meydanı'nda düzenlenen 22. Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda sporcular deprem şehitleri anısına güreşti.

Güreş müsabakaları öncesinde açılış konuşması yapan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, asrın felaketinde yaşadığımız kayıplara vurgu yaparak güreşlerin bu kayıplar anısına düzenlendiğinin altını çizdi.

Okay konuşmasında şunları söyledi: "Asrın felaketi bizleri her açıdan derin bir şekilde sarsmıştır. Yaşamış olduğumuz onca kayba rağmen bu büyük felakette milletimizin gücünü bir kez daha görmüş olduk. Her zorlukta olduğu gibi, asrın felaketinde bir ve beraber olduk. Yaralarımızı birlikte sardık, hüznümüzü birlikte yaşadık. Aradan geçen 7 aylık süre zarfında, şehrimizin toparlanması, vatandaşlarımızın normal hayata dönmesi adına birçok çalışma yaptık. Bugün burada, geleneksel güreş şampiyonamızı devam ettirerek, hem vatandaşlarımızın normalleşme sürecine katkı sağlamayı hem de depremde kaybettiklerimizi dualarla anmayı planladık."

Yiğitler er meydanına deprem şehitleri anısına çıktı

Yiğitler er meydanına deprem şehitleri anısına çıktı

Yiğitler er meydanına deprem şehitleri anısına çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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