Yihao Zhong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yihao Zhong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yihao Zhong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yihao Zhong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yihao Zhong 23 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 钟义浩 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yihao Zhong Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yihao Zhong, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Henan Songshan Longmen futbol takımında oynamaktadır. Henan Songshan Longmen takımına 25 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Yihao Zhong'nin Henan Songshan Longmen ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Yihao Zhong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yihao Zhong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Yihao Zhong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yihao Zhong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında QD Jonoon

24 Şubat 2018 yılında GZ Evergrande

25 Nisan 2022 yılında HN S. Longmen

Yihao Zhong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yihao Zhong şuan Henan Songshan Longmen takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.