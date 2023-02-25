Yiheng Liu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yiheng Liu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yiheng Liu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yiheng Liu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yiheng Liu 5 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 刘轶恒 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yiheng Liu Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wuhan Three Towns futbol takımında oynamaktadır. Wuhan Three Towns takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Yiheng Liu'nin Wuhan Three Towns ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Yiheng Liu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yiheng Liu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yiheng Liu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yiheng Liu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında WH Three Towns

29 Nisan 2022 yılında HN Star

31 Aralık 2022 yılında WH Three Towns

Yiheng Liu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yiheng Liu şuan Wuhan Three Towns takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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