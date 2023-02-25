Yihu Yang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yihu Yang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yihu Yang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yihu Yang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yihu Yang 16 Eylül 1991 tarihinde Lufeng, Guangdong şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 杨一虎 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yihu Yang Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yihu Yang, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Meizhou Hakka futbol takımında oynamaktadır. Meizhou Hakka takımına 18 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Yihu Yang'nin Meizhou Hakka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yihu Yang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yihu Yang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yihu Yang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yihu Yang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında GZ Evergrande

1 Ocak 2012 yılında GZ Renhe

28 Şubat 2018 yılında HLJ Lava Spring

31 Aralık 2018 yılında BJ Renhe

18 Ocak 2020 yılında MZ Hakka

Yihu Yang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yihu Yang şuan Meizhou Hakka takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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