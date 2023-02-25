Yijia Li kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yijia Li Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yijia Li adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yijia Li Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yijia Li 19 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 李一嘉 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yijia Li Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zhejiang FC futbol takımında oynamaktadır. Zhejiang FC takımına - tarihinde katılmıştır. Yijia Li'nin Zhejiang FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yijia Li Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yijia Li isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Yijia Li Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yijia Li Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yijia Li şuan Zhejiang FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.